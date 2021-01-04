Путин поручил кабмину подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей большой пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, правительству РФ глава государства поручил до 1 февраля 2021 года представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым российский лидер согласился с тем, что этот вопрос требует внимательного рассмотрения, сообщает RT. По мнению Путина, есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».