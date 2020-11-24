Сенатор рассказала, насколько вырастет пенсия в 2021 году
Стало известно о планах по индексации пенсий в следующем году, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию. Таким образом, в среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.
Бибикова также высказалась о ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, которые повысят с 1 февраля 2021 года.
А с 1 апреля следующего года также проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». В настоящее время это 2,6%.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что российская власть часто не слышит народ и не решает его проблемы.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым упомянул, что у населения есть много претензий к власти. По его словам, эти претензии вполне обоснованные.
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