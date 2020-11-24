Сенатор рассказала, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Бибикова также высказалась о ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, которые повысят с 1 февраля 2021 года.

А с 1 апреля следующего года также проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». В настоящее время это 2,6%.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что российская власть часто не слышит народ и не решает его проблемы.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым упомянул, что у населения есть много претензий к власти. По его словам, эти претензии вполне обоснованные.

