В России вводится запрет на использование заемных средств для онлайн-ставок

С 2026 года в России вводится запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для онлайн-ставок, сообщают «Известия».

Нарколог не поверил, что Госдума спасет россиян от лудомании

Ожидается, что мера сократит объемы игры в долг на 20–30%. По данным экспертов, в настоящее время до 60% ставок совершается с использованием заемных денег. Под запрет также попадут средства с корпоративных счетов и займы. Для блокировки операций букмекеров будут применяться специальные банковские коды. Жксперты предупреждают о рисках обхода запрета через переводы, наличные и серых кредиторов.

Статистика показывает, что сегодня легальный беттинг в России — это рынок объемом 1,7 трлн рублей. При этом количество игроманов в стране ежегодно увеличивается на 7–10%.

Ранее в Госдуме призвали наказывать за вовлечение детей в азартные игры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
