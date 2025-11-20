В России вводится запрет на использование заемных средств для онлайн-ставок
С 2026 года в России вводится запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для онлайн-ставок, сообщают «Известия».
Ожидается, что мера сократит объемы игры в долг на 20–30%. По данным экспертов, в настоящее время до 60% ставок совершается с использованием заемных денег. Под запрет также попадут средства с корпоративных счетов и займы. Для блокировки операций букмекеров будут применяться специальные банковские коды. Жксперты предупреждают о рисках обхода запрета через переводы, наличные и серых кредиторов.
Статистика показывает, что сегодня легальный беттинг в России — это рынок объемом 1,7 трлн рублей. При этом количество игроманов в стране ежегодно увеличивается на 7–10%.
Ранее в Госдуме призвали наказывать за вовлечение детей в азартные игры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
