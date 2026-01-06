Депутаты Госдумы пообещали поддержку ветеранам СВО и беременным
В комитете по социальной политике рассказали НСН, что считают приоритетами в наступившем году.
Важнейшими задачами для комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в 2026 году станут поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) и демографии, сообщил НСН его глава Ярослав Нилов, который также намерен помогать автомобилистам и пострадавшим от мошенников при сделках с недвижимостью.
«В комитете около 80 внесенных законопроектов, находящихся в разной степени готовности. У нас работа идет непрерывно, поступает множество инициатив. В 2026 году продолжится, так сказать, работа с колес. Самым приоритетным является все, что связано с СВО и членами семей участников спецоперации. На втором и третьем месте — демографическая и миграционная политика. Что касается моей личной законодательной инициативы, то у меня много наработок и законопроектов, направленных в правительство. Это и трудовое законодательство, меры социальной поддержки для семей с детьми, ветеранов боевых действий, вопросы использования средств материнского капитала, корректировки трудового кодекса. Сейчас ожидают рассмотрения законопроекты, связанные с противодействием схемы продажи квартир от бабушек-мошенниц, запретом вейпов и поддержкой автомобилистов», — объяснил он.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб также добавила, что депутатам предстоит обеспечить предоставление россиянам всех основных социальных гарантий.
«Наши инициативы — одни из самых важных, поскольку они обеспечивают социальные льготы и гарантии для населения. В 2026 году самым важным приоритетом останутся параметры бюджета, которые должны быть сбалансированы с учетом повышения всех важных социальных гарантий. Мы уже приняли 148 законодательных актов в пользу участников СВО и их семей. Самым важным остается сохранение рабочего места за сотрудником. Сами бойцы часто остаются не задействованы в этом процессе. Мы стараемся исправить эту ситуацию, чтобы они вернулись с победой и смогли интегрироваться на работу. Я лично принимала участие в разработке этих законопроектов, а также собираюсь бороться за социальные гарантии для беременных женщин и мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сказала она НСН.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России будут проиндексированы на 6,8%.
