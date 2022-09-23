Москалькова: Необходимо повысить социальные гарантии для участников спецоперации

Омбудсмен Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал «360».

Текущее место работы сохранят за мобилизованными

Уполномоченный по правам человека считает, что с этой целью необходимо проработать закон по дополнительным социальным гарантиям. В нем нужно прописать нормы для решения трудовых вопросов, оплаты кредитов, а также обеспечения жильем.

«Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий», — отметила Москалькова.

Тем временем, объявление в России частичной мобилизации ввело рынок ипотеки в состояние прострации, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.


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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:СпецоперацияТатьяна Москалькова
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