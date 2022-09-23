Москалькова: Необходимо повысить социальные гарантии для участников спецоперации
Омбудсмен Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал «360».
Уполномоченный по правам человека считает, что с этой целью необходимо проработать закон по дополнительным социальным гарантиям. В нем нужно прописать нормы для решения трудовых вопросов, оплаты кредитов, а также обеспечения жильем.
«Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий», — отметила Москалькова.
Тем временем, объявление в России частичной мобилизации ввело рынок ипотеки в состояние прострации, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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