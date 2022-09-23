Москалькова: Необходимо повысить социальные гарантии для участников спецоперации

Уполномоченный по правам человека считает, что с этой целью необходимо проработать закон по дополнительным социальным гарантиям. В нем нужно прописать нормы для решения трудовых вопросов, оплаты кредитов, а также обеспечения жильем.

«Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий», — отметила Москалькова.

Тем временем, объявление в России частичной мобилизации ввело рынок ипотеки в состояние прострации, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.



