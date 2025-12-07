В Госдуме заявили, что с 1 апреля проиндексируется социальная пенсия
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России будут проиндексированы на 6,8%, сообщает РИА Новости.
Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, социальные пенсии выплачиваются инвалидам с детства, детям-инвалидам, а также гражданам, не имеющим права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия стажа или необходимых коэффициентов.
Отдельная категория — государственные пенсии. Их получают, в частности, ветераны-блокадники Ленинграда и лица, пострадавшие в результате радиационных катастроф.
Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
