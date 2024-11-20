Цена говядины в РФ выросла до рекордных 700 рублей за килограмм

В отрасли объясняют такие показатели снижением поголовья крупного рогатого скота.

При этом Россия вошла в четверку самых крупных мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства провел встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Премьер подчеркнул, что в текущем году показатели по большинству основных продуктов в сельском хозяйстве выполнены.

Более того, экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ по итогам января – сентября текущего года вырос на 11%. Согласно данным, экспорт говяжьих субпродуктов и говядины за этот период увеличился на 22%, до 31,674 тысячи тонн. Об этом сообщается в презентации замначальника Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Глеба Голубева, передает «Радиоточка НСН».

