СМИ: ВС Тринидада и Тобаго привели в состояние боеготовности
Силы обороны Тринидада и Тобаго привели в состояние повышенной боеготовности, речи об учениях не идет. Об этом сообщает местное издание Daily Trinidad Express со ссылкой на текст служебной записки военным.
Военнослужащим и офицерам береговой охраны было приказано явиться на базы и рекомендовано подготовиться к возможному карантину. По данным высокопоставленных источников, эта мера предосторожности «приводит силы обороны в состояние готовности к реагированию на любые потенциальные региональные или национальные угрозы».
Ранее СМИ сообщали, что США нанесли ряд ударов в водах между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго в рамках борьбы с наркотрафиком в регионе Карибского бассейна. По данным американской стороны, было уничтожено как минимум девять лодок, в которых якобы находились наркоторговцы.
