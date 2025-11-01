В Ярославской области поезд совершил вынужденную остановку

Поезд, следовавший по маршруту Москва - Ярославль, совершил вынужденную остановку в Ярославской области. Об этом заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ведомство организовало проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, 31 октября около 22:00 пассажирский поезд... совершил вынужденную остановку на станции Коромыслово», - отметили в прокуратуре.

Движение возобновили в 23:50, задержка поезда составила 1 час 44 минуты. На фоне инцидента на семь минут задержался состав Москва - Череповец.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего.

Ранее в Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз» на нерегулируемом железнодорожном переезде.

