В Ярославской области поезд совершил вынужденную остановку
Поезд, следовавший по маршруту Москва - Ярославль, совершил вынужденную остановку в Ярославской области. Об этом заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
«По предварительным данным, 31 октября около 22:00 пассажирский поезд... совершил вынужденную остановку на станции Коромыслово», - отметили в прокуратуре.
Движение возобновили в 23:50, задержка поезда составила 1 час 44 минуты. На фоне инцидента на семь минут задержался состав Москва - Череповец.
Прокуратура установит обстоятельства произошедшего.
Ранее в Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз» на нерегулируемом железнодорожном переезде.
