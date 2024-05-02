Россиянам рассказали о запретных действиях на дачных участках

Как напомнил адвокат Александр Щербинин, в 2022 года владельцы садовых участков могут разводить некоторые виды птицы и скота. При этом этот вопрос может быть вынесен на обсуждение на общем собрании СНТ. Также уточняется, что содержать свиней и крупный рогатый скот по-прежнему запрещено.

В свою очередь юрист, эксперт по земельным вопросам Александр Горяинов рассказал, что дачный участок нельзя использовать для строительства мини-отеля.

Ранее сообщалось, что за неправильную утилизацию мусора на даче россияне могут получить штраф до 15 тысяч рублей. Согласно действующим правилам при разжигании костра на участке расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного, напоминает «Радиоточка НСН».

