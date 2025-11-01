РФ отреагирует, если Босния и Герцеговина отменит безвиз для россиян
Российская сторона отреагирует, если Босния и Герцеговина отменит безвизовый режим для граждан РФ под давлением Евросоюза. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве России в Сараево.
«Босния и Герцеговина обладает суверенным правом определять... внешнеполитические приоритеты в соответствии с действующей здесь системой согласования позиций между тремя равными государствообразующими народами и двумя энтитетами», - отметили в диппредставительстве.
Посольство следит за ситуацией. В случае радикальных изменений ведомство отреагирует соответствующим образом.
Между тем Россия и Иордания договорились о запуске безвизового режима, он начнет действовать с 13 декабря.
