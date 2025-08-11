Депутат Журова заявила об отсутствии изменений в жизни из-за розыска СБУ
В понимании украинцев законно объявить в розыск любого человека, который был в Крыму или на Донбассе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Комментируя решение Службы безопасности Украины (СБУ) объявить её в розыск «за посягательство на территориальную целостность страны», она указала, что с 2014 года находится в санкционных списках и вопрос выезда за границу для неё в настоящее время неактуален.
«Я вне России не была 11 лет. Не езжу за границу очень давно, не могу выехать ни в какую страну без каких-то специальных документов», — указала депутат.
Ранее Журова заявила, что Украина, которая «всем пишет жалобы», является главным врагом российского спорта, сообщает RT.
