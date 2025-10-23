Обвинения США в участии кубинцев в конфликте на Украине - «большая ложь» и клевета. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Говорят, что до 20 тысяч кубинских граждан были завербованы. Все знают, что это неправда», - указал глава МИД.

Родригес Паррилья подчеркнул, что республика - мирная страна и не имеет отношения к каким-либо военным операциям за границей. По его словам, США усилили давление на правительства некоторых стран и распространяют клеветнические материалы о Гаване в преддверии голосования Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения введенной Вашингтоном экономической, торговой, финансовой блокады Кубы.

В марте республика заключила соглашение о военном сотрудничестве с Россией. Совет Федерации РФ одобрил документ в октябре, отмечает РЕН ТВ.

