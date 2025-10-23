СМИ: В Братиславе загорелся НПЗ, перерабатывающий российскую нефть

Минфин США временно разрешил финансовые операции с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом Женщина погибла за рулем автомобиля в Брянской области из-за атаки БПЛА Генерал заявил, что Франция должна быть «готова к столкновению через три-четыре года» с Россией Автомобилисты призвали отменить платное продление водительских прав Умер выдающийся экономист и ученый Револьд Энтов