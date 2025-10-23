СМИ: В Братиславе загорелся НПЗ, перерабатывающий российскую нефть

Пожар произошел на Братиславском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает портал CZNews.

Предприятие принадлежит компании MOL из Венгрии. НПЗ перерабатывает нефть, поставляемую из России по трубопроводу «Дружба».

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее на НПЗ Petrotel-Lukoil в румынском городе Плоешти прогремел взрыв. Днем позже мощный пожар произошел на предприятии в венгерской Сазхаломбатте. Оба завода перерабатывали российскую нефть, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
