Депутат Журавлев предложил расстреливать дезертиров

Инициатива об ужесточении наказания для дезертиров, ушедших на СВО из мест заключения, давно назрела. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Глава Минобороны Франции подтвердил факт дезертирства 55 солдат ВСУ

Соответствующее предложение Минюста было поддержано правительственной комиссей по законопроектной деятельности, сообщает RT.

Журавлев указал, что судить дезертиров нужно «по законам военного времени», напомнив, что в Великую Отечественную войну предателей расстреливали на месте.

«То, что предлагается, на мой взгляд, это еще слишком мягкий вариант. Я его, конечно, поддержу, но можно и доработать... приблизить к фронтовым реалиям», — заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из зоны СВО контрактника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

