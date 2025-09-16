Депутат Журавлев предложил расстреливать дезертиров

Соответствующее предложение Минюста было поддержано правительственной комиссей по законопроектной деятельности, сообщает RT.

Журавлев указал, что судить дезертиров нужно «по законам военного времени», напомнив, что в Великую Отечественную войну предателей расстреливали на месте.

«То, что предлагается, на мой взгляд, это еще слишком мягкий вариант. Я его, конечно, поддержу, но можно и доработать... приблизить к фронтовым реалиям», — заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из зоны СВО контрактника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

