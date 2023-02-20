Депутат заявил о возможном ужесточении ответственности за дискредитацию ВС РФ

Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ещё не все серьёзно воспринимают наказание за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

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По его словам, действующие меры показали свою эффективность, и многие, в том числе СМИ, «отказались от огульной критики», однако ещё есть те, кто «продолжает дискредитировать армию».

Парламентраий не исключил, что будет обсуждаться ужесточение ответственности.

«Многие продолжают дискредитировать армию. Их, видимо, не пугают штрафы... Я бы всем, кто не понимает, советовал одну простую вещь — чтобы не попасть ни под какую статью, обходите эти вопросы», - заключил Матвейчев.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что из-за дискредитации армии было возбуждено 152 уголовных дела, сообщает НСН.

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