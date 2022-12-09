Илью Яшина* отправили в колонию за фейки о ВС РФ
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина (признан в РФ СМИ-иноагентом) к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию, сообщает ТАСС.
Также оппозиционеру на четыре года запретили администрировать сайты.
Основанием для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии «по мотивам политической ненависти» стал стрим оппозиционера, в которых он обсуждал события в украинской Буче.
Ранее адвокат Евгений Губин заявил, что в России было впервые прекращено дело, возбужденное по статье 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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