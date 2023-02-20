Бастрыкин: 152 уголовных дела возбуждены из-за дискредитации армии

Бастрыкин отметил, что многие недооценивают общественную опасность этих преступлений, а «суровые наказания» он назвал оправданными.

Так, 6 февраля столичный Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом) к девяти годам заключения за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В январе суд также в рамках уголовного дела арестовал имущество блогера на 153 миллиона рублей.

