Российские предприятия не поддерживают четырехдневную рабочую неделю

Как пишет Ura.ru, Засельский подчеркнул, что организации, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, отказались протестировать, как данная инициатива будет работать на деле. Он также добавил, что переход на четырехдневку может быть интересен представителям творческих профессий.

Ранее в эфире НСН доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.

«Лет семь назад или даже больше Михаил Прохоров выступал с инициативой о том, что надо отменять ограничения на рабочую неделю и стремиться к установлению 12-часового рабочего дня. Я думаю, что этот законопроект – реинкарнация, только хитрая, того самого предложения. Сейчас по Трудовому кодексу 40-часовая рабочая неделя пять дней. Если продлевать рабочий день, то надо платить в будни полуторную зарплату за каждый лишний час, а в субботу и воскресенье двойную. Здесь можно будет сделать следующую штуку: вместо 40-часовой рабочей недели установить 36-часовую. Она может сопровождаться законодательной новеллой о том, что теперь не минимальная месячная заработная плата, а минимальная часовая ставка. Граждане будут работать три дня в неделю по 12 часов. А потом на том же самом рабочем месте делаешь ту же самую работу, но только на якобы другого нанимателя», - пояснил эксперт.

