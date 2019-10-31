Российские предприятия не поддерживают четырехдневную рабочую неделю
Замминистра экономического развития России Петр Засельский заявил, что ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю, передает ТАСС.
«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу», — заявил замминистра на шестом чемпионате рабочих профессий Worldskills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.
Как пишет Ura.ru, Засельский подчеркнул, что организации, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, отказались протестировать, как данная инициатива будет работать на деле. Он также добавил, что переход на четырехдневку может быть интересен представителям творческих профессий.
Ранее в эфире НСН доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.
«Лет семь назад или даже больше Михаил Прохоров выступал с инициативой о том, что надо отменять ограничения на рабочую неделю и стремиться к установлению 12-часового рабочего дня. Я думаю, что этот законопроект – реинкарнация, только хитрая, того самого предложения. Сейчас по Трудовому кодексу 40-часовая рабочая неделя пять дней. Если продлевать рабочий день, то надо платить в будни полуторную зарплату за каждый лишний час, а в субботу и воскресенье двойную. Здесь можно будет сделать следующую штуку: вместо 40-часовой рабочей недели установить 36-часовую. Она может сопровождаться законодательной новеллой о том, что теперь не минимальная месячная заработная плата, а минимальная часовая ставка. Граждане будут работать три дня в неделю по 12 часов. А потом на том же самом рабочем месте делаешь ту же самую работу, но только на якобы другого нанимателя», - пояснил эксперт.
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