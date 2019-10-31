«Мало идиотов». Медведеву объяснили нежелание переходить на четырёхдневку
Глава Института проблем глобализации в эфире НСН порадовался прохладному отношению общества к этой инициативе.
Замминистра экономического развития России Петр Засельский заявил, что ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.
Засельский подчеркнул, что организации, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, отказались протестировать, как данная инициатива будет работать на деле. Он также добавил, что переход на четырёхдневку может быть интересен представителям творческих профессий.
Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что сама идея перехода на четырёхдневку непродуманна и глупа.
«Идею Медведева похоронил сам Медведев, потому что он больше о ней не заикался. А то, что ни на одном предприятии не нашлось людей, способных её поддержать, свидетельствует, что в принципе у нас очень мало идиотов. Потому что это безумно глупая идея и совершенно не продумана и не проработана. Прохладное к ней отношение свидетельствует о том, что люди уровня альтернативной интеллектуальной одарённости сосредоточены в основном в правительстве. А в обществе у нас большинство людей нормальные», - подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что Минтруд планирует провести эксперимент по переходу на четырёхдневную рабочую неделю на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. В частности тестирование инициативы должно было пройти на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, строительства, а также научной и технической деятельности.
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