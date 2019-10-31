«Мало идиотов». Медведеву объяснили нежелание переходить на четырёхдневку

«Идею Медведева похоронил сам Медведев, потому что он больше о ней не заикался. А то, что ни на одном предприятии не нашлось людей, способных её поддержать, свидетельствует, что в принципе у нас очень мало идиотов. Потому что это безумно глупая идея и совершенно не продумана и не проработана. Прохладное к ней отношение свидетельствует о том, что люди уровня альтернативной интеллектуальной одарённости сосредоточены в основном в правительстве. А в обществе у нас большинство людей нормальные», - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Минтруд планирует провести эксперимент по переходу на четырёхдневную рабочую неделю на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. В частности тестирование инициативы должно было пройти на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, строительства, а также научной и технической деятельности.

