Депутат Вассерман призвал создателей «Рувики» доработать концептуальную часть

Ранее сообщалось, что создатели российского аналога «Википедии», энциклопедии «Рувики», завершили её бета-тестирование и обещают 15 января запустить сайт в полномасштабной версии. Ресурс доступен с лета 2023 года и сейчас объединяет 1 940 683 статьи, а интерфейс создан для 20 языков народов России. Вассерман заявил, что пока не пользовался «Рувики», но работал со многими аналогичными российскими проектами.

«Я пользовался многими схожими российскими проектами на движке “Википедии”. Поскольку программная часть “Википедии” разработана хорошо, все эти проекты дееспособны. Но главное — ее концептуальная часть, у которой много недостатков. Возникает вопрос, удастся ли “Рувики” её избежать, ведь для этого должна быть проведена долгая и сложная работа. Уже одно то, что в “Википедии” считаются авторитетными явно безграмотные, но активно цитируемые источники, является очень серьезной проблемой. Важно, чтобы над “Рувики” трудились те, кто хорошо разбирается в своей работе», — сказал Вассерман.

Собеседник НСН добавил, что со временем «Рувики» сможет соперничать с «Википедией» по объему материала.

«Объем — дело наживное. Наполнить любой справочник всегда есть чем. Когда он будет наполнен — вопрос времени и усилий», — отметил знаменитый эрудит.

По словам депутата Госдумы, пока что он не знает, будет ли создавать статьи для «Рувики».

«Я все-таки не ученый, практически все мои знания — не результаты самостоятельных исследований, поэтому, думаю, то, что знаю я, успеют внести задолго до меня. Но если мне покажется, что какой-то вопрос освещен однобоко, я постараюсь что-то дополнить», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение собеседник НСН усомнился в необходимости блокировать «Википедию» с появлением «Рувики».

«Недостатки “Википедии” достаточно очевидны для многих. Когда появится нечто, свободное от них, люди сами от нее отстанут. А в случае блокировки возникнет эффект запретного плода», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что ссылку на интернет-энциклопедию «Википедия» необходимо убрать из результатов поиска.

