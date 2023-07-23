Информацию о блокировке «Википедии» в России опровергли
Исполнительный директор компании «Викимедиа.ру» Станислав Козловский опроверг информацию о начале блокировки в России интернет-энциклопедии «Википедия». Его слова приводит ТАСС.
Козловский сообщил, что компания не фиксирует признаков блокировки. Он заявил об отсутствии сообщений от российских пользователей о нарушении доступа.
В Telegram-каналах в воскресенье появились сообщения о начале блокировки «Википедии».
Аналог русскоязычной «Википедии» портал «Рувики» 26 июня начал работать в тестовом режиме. Полноценный релиз может состояться в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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