Российский аналог «Википедии» заработает в полном объеме 15 января

Сайт энциклопедии «Рувики», которая позиционируется как российский аналог «Википедии», заработает в полной версии 15 января, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу энциклопедии. Бета-версия сайта открыта для читателей с 26 июня 2023 года, её тестирование завершилось на днях.

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В русском аналоге будет доступна персонализация контента, тематические подборки и аудиопересказ полной и краткой версии статьи. Также «Рувики» предложит пользователям видео и подкасты. Создавать материалы в энциклопедии сможет любой желающий, однако гарантами материалов выступают профессионалы, пишет издание со ссылкой на источники.

На данный момент на сайте представлено 1 940 706 статей на русском языке. Как уточняет энциклопедия, в среднем пользователь проводит на сайте более шести минут.

Ранее в России было ликвидировано некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру», которое поддерживало русскоязычную версию «Википедии», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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