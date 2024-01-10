Российский аналог «Википедии» заработает в полном объеме 15 января

В русском аналоге будет доступна персонализация контента, тематические подборки и аудиопересказ полной и краткой версии статьи. Также «Рувики» предложит пользователям видео и подкасты. Создавать материалы в энциклопедии сможет любой желающий, однако гарантами материалов выступают профессионалы, пишет издание со ссылкой на источники.

На данный момент на сайте представлено 1 940 706 статей на русском языке. Как уточняет энциклопедия, в среднем пользователь проводит на сайте более шести минут.

Ранее в России было ликвидировано некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру», которое поддерживало русскоязычную версию «Википедии», сообщает «Радиоточка НСН».

