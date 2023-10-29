Депутат Горелкин предложил убрать «Википедию» из результатов поиска

По его словам, меры против зарубежных компаний, нарушающих закон «о приземлении», необходимо распространить и на «Википедию». Горелкин считает, что интернет-энциклопедия превратилась в оружие информационной войны против России.

Законодатель отметил, что российские альтернативы «Википедии» уже созданы и «прекрасно работают». Горелкин полагает, что отечественные аналоги более качественные и достоверные.

Суд в Москве ранее оштрафовал Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

