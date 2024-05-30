Депутат Госдумы Свинцов: аналог YouTube должен создаваться без господдержки
Трата бюджетных денег на создание аналога YouTube является бессмысленной, у видеохостинга нет государственной задачи, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов.
Новый аналог видеохостинга YouTube должен быть создан эксклюзивно за счет частных средств и без государственной поддержки, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что в конце июня будет представлен еще один вероятный российский аналог YouTube. При этом, по его словам, пока стопроцентных аналогов YouTube нет. Свинцов отметил, что тратить государственные деньги на новый ресурс бессмысленно и напомнил о взятках при выделении государственных грантов.
«Мы регулярно на комитете об этом (взятках – ред. НСН) говорим. Тому подтверждение арест экс-замминистра цифрового развития (Максима Паршина – ред. НСН), который отвечал за грантовую поддержку. Такое, к сожалению, бывает, но мы надеемся, что новые ресурсы будут созданы без господдержки эксклюзивно за счет частных средств. Считаю, что это более эффективно. YouTube – это, фактически, коммерческий ресурс, у него нет какой-то государственной задачи. Поэтому тратить государственные деньги считаю абсолютно бессмысленно», – сказал Свинцов.
Депутат отметил, что на сегодняшний день так и не был создан полноценный аналог YouTube. По словам Свинцова, создание российского видеохостинга потребует колоссальных финансовых затрат.
«Безусловно, у YouTube сегодня нет альтернативы. Rutube, к сожалению, преобладающим большинством пользователей признан как не очень удобный и эффективный ресурс. Он очень медленно набирает подписчиков, там не очень точные алгоритмы, не совсем понятная монетизация, очень долгая модерация для загрузки контента. Мы понимаем, что объем видео, который хранится на YouTube, требует колоссальных финансовых затрат для создания самой инфраструктуры: сервера, хранилища… Помимо программного кода, еще требуются огромные инвестиции в железо. Мы понимаем, что в условиях санкций достать это железо будет крайне сложно», – указал собеседник НСН.
Депутат уверен, что полноценный аналог YouTube можно создать за два-три года, после чего будет период длительной адаптации и доработок.
«Не спорю, что будет сделана правильная маршрутизация, выдача, монетизация… Но как только туда начнет литься большой трафик и загружаться огромное количество видео, наверное, могут возникать проблемы. Поэтому, думаю, что полноценный аналог YouTube – это два-три года и достаточно длительный период привыкания, адаптации и доработок. На первый взгляд, это простой ресурс, но на самом деле достаточно сложный для запуска», – резюмировал Свинцов.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН отметил, что «VK Видео» не сможет догнать YouTube, на это не способен в том числе и RuTubе, передает «Радиоточка НСН».
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