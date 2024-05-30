Депутат Госдумы Свинцов: аналог YouTube должен создаваться без господдержки

Новый аналог видеохостинга YouTube должен быть создан эксклюзивно за счет частных средств и без государственной поддержки, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что в конце июня будет представлен еще один вероятный российский аналог YouTube. При этом, по его словам, пока стопроцентных аналогов YouTube нет. Свинцов отметил, что тратить государственные деньги на новый ресурс бессмысленно и напомнил о взятках при выделении государственных грантов.