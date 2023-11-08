«YouTube не догоним»: VK Видео будет «на уровне» через три года

У VK большая практика предоставления массовых сервисов, но YouTube тоже не стоит на месте, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко. 

«VK Видео» не сможет догнать видеохостинг YouTube, на это не способен в том числе и RuTubе, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН. При этом он отметил, что «VK Видео» можно вывести на «адекватный» уровень через два-три года.

Накануне зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Антон Горелкин сообщил, что видеохостинг YouTube в России не заблокируют минимум до 2028 года. При этом депутат не сказал об этом прямо. Он отметил, что российские RuTube и «VK Видео» смогут тягаться с западными конкурентами не меньше, чем через пять лет – «если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении». Клименко отметил, что у RuTube меньше шансов приблизиться к YouTube по уровню сервиса.

Крабы и «пустой склад»: Сможет ли «VK Видео» заменить YouTube в России
«RuTube и VK, конечно, стараются стать полноценной заменой YouTube. У RuTube получается хуже, у VK – лучше. У последнего большая практика предоставления массовых сервисов. Но проблема в том, что YouTube тоже не стоит на месте. Вопрос в том, можно ли вообще, отстав, создать аналогичный продукт, что будет с конкурентом в этот момент? Думаю, догнать YouTube мы не сможем. А вывести его на уровень, который был бы пользователями адекватно воспринят, да. На это потребуется два-три года», - сказал Клименко.

Блокировка YouTube в России обсуждается с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. Но в Госдуме заявляли, что это невозможно из-за отсутствия альтернатив, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Герман КлименкоВидеоYoutubeРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры