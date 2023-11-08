«YouTube не догоним»: VK Видео будет «на уровне» через три года

«VK Видео» не сможет догнать видеохостинг YouTube, на это не способен в том числе и RuTubе, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН. При этом он отметил, что «VK Видео» можно вывести на «адекватный» уровень через два-три года.

Накануне зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Антон Горелкин сообщил, что видеохостинг YouTube в России не заблокируют минимум до 2028 года. При этом депутат не сказал об этом прямо. Он отметил, что российские RuTube и «VK Видео» смогут тягаться с западными конкурентами не меньше, чем через пять лет – «если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении». Клименко отметил, что у RuTube меньше шансов приблизиться к YouTube по уровню сервиса.