Депутат Свинцов посоветовал россиянам привыкнуть к ограничениям мобильной связи
Россиянам не следует возмущаться из-за ограничений мобильной связи в последнее время, потому что страны находится «в состоянии войны». Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Депутат уверен, что россияне относятся к этому с понимаем и осознают, что ограничения вводятся для их же безопасности.
«Поэтому, если у кого-то есть, может быть, нервное ощущение, неудобства, что не работает интернет, подумайте о своем здоровье, своей жизни, жизни своих детей и своих родителей», — заявил Свинцов в комментарии NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что абсолютное большинство беспилотников, которые атакуют территорию России, сбиваются средствами ПВО. Он добавил, что даже если им удается прорваться, то они падают в областях, где никто не живет, и не наносят никакого ущерба.
Об отключениях мобильного интернета в регионах России стало известно 21 мая на фоне массовых атака БПЛА. Об ограничениях мобильного интернета объяснили в Тульской, Липецкой, Орловской и Владимирской областях, такую возможность рассматривают власти Воронежской области. Ограничения наблюдались и в Московской области. По сообщению Минобороны РФ, с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая сбиты 485 украинских беспилотников.
Комментируя отключения мобильного интернета в Москве 9 мая, эксперт по БПЛА Алексей Чадаев объяснял НСН, что эта мера действительно помогает: жо города дроны летят на автопилоте, а потом маршрут корректируется уже по 4G.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru