ВС РФ ударили по контейнерному терминалу на Украине
Армия России поразила контейнерный терминал на Украине и места стоянки бронированной техники. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, удары по объектам нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.
В результате были поражены контейнерный терминал, стоянки бронетехники и места испытаний наземных робототехнических комплексов, пишет RT. Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и зарубежных наемников в 154 районах.
Ранее армия России взяла под свой контроль село Волчанские Хутора в Харьковской области.
