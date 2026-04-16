ВС РФ ударили по контейнерному терминалу на Украине

Армия России поразила контейнерный терминал на Украине и места стоянки бронированной техники. Об этом заявили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, удары по объектам нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.

В результате были поражены контейнерный терминал, стоянки бронетехники и места испытаний наземных робототехнических комплексов, пишет RT. Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и зарубежных наемников в 154 районах.

Ранее армия России взяла под свой контроль село Волчанские Хутора в Харьковской области.

ФОТО: РИА Новости
