«Вся связь полетит»: Как ядерные амбиции США в космосе ударят по планете
Размещение Штатами ядерного оружия на орбите несет риски для американских же спутников, заявил НСН Владимир Кузнецов.
США рискуют обрубить всю связь на планете своими попытками противодействия мнимым российским ядерным угрозам в космосе, объяснил НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
США ранее провели учения по противодействию ядерному оружию в космосе. В Космическом командовании США объясняют необходимость этого якобы «российской ядерной угрозой». The Times пишет о намерении РФ разместить на орбите ядерное оружие, которое может вывести из строя до 80% всех спутников в космосе. При этом Москва всегда подчеркивала свою позицию против размещения такого вооружения на орбите. Владимир Кузнецов напомнил, что недавно обвинения в тайных ядерных испытаниях со стороны американцев звучали в адрес Китая, а теперь Штаты переключились на Россию.
Профессор объяснил, что противодействие мнимой «российской угрозе» поставит под удар всю связь на планете в случае ядерного взрыва на орбите.
«Основные три поражающих фактора у ядерного оружия – это импульс, радиоактивность и взрывная волна. А воздействие электромагнитного импульса даже от тех же вспышек на Солнце в ряде случаев приводит к тому, что спутники перестают работать. Но самое главное, что если США это дело проведут у себя, их же спутники также накроются медным тазом, как и наши. Как ты защитишь свои спутники? Ну, уведешь на другую орбиту, это колоссальная работа, это колоссальные деньги. Представляете себе орбитальную группировку Соединенных Штатов, если она меняет свои траектории орбиты, что для этого нужно будет делать? То есть здесь не только против нас они подобные вещи делают, но и против всех остальных: и китайских, и европейских и так далее. Это вся связь полетит», — уверен он.
При этом Кузнецов не исключает вероятности, что Штаты блефуют, вынуждая Россию идти на определенные решения.
«В свое время был президент Рейган, который «заварил кашу» с программой Стратегической оборонной инициативы, которая предполагала размещение на орбите спутников с лазером, с ядерной начинкой. Наши повелись на эту дезинформацию, и денег было вбухано немерено. Я сам свидетелем был того, что параболические антенны из бериллия, которые делали в Усть-Каменогорске, наши мужички кувалдами разбивали после того, как вскрылось, что нас очередной раз протянули вот со всеми этими вещами. У нас бездарно работает внешняя разведка, им подсовывают любую туфту, они на это ведутся, раскручивается весь механизм военно-промышленного комплекса, и вбухиваются колоссальные средства в это дело. Я думаю, что вот эта ситуация аналогична. Слишком много других проблем, чтобы заниматься подобными делами. И так спутники теряют работоспособность, падают и так далее, без всяких на то воздействий», — подчеркнул собеседник НСН.
Кузнецов также посетовал на отсутствие подвижек с ядерными испытаниями на архипелаге Новая Земля, которые должны были стать ответом на заявления Дональда Трампа о возобновлении США подобных испытаний в прошлом году, пишет "Радиоточка НСН".
