США ранее провели учения по противодействию ядерному оружию в космосе. В Космическом командовании США объясняют необходимость этого якобы «российской ядерной угрозой». The Times пишет о намерении РФ разместить на орбите ядерное оружие, которое может вывести из строя до 80% всех спутников в космосе. При этом Москва всегда подчеркивала свою позицию против размещения такого вооружения на орбите. Владимир Кузнецов напомнил, что недавно обвинения в тайных ядерных испытаниях со стороны американцев звучали в адрес Китая, а теперь Штаты переключились на Россию.

Профессор объяснил, что противодействие мнимой «российской угрозе» поставит под удар всю связь на планете в случае ядерного взрыва на орбите.

«Основные три поражающих фактора у ядерного оружия – это импульс, радиоактивность и взрывная волна. А воздействие электромагнитного импульса даже от тех же вспышек на Солнце в ряде случаев приводит к тому, что спутники перестают работать. Но самое главное, что если США это дело проведут у себя, их же спутники также накроются медным тазом, как и наши. Как ты защитишь свои спутники? Ну, уведешь на другую орбиту, это колоссальная работа, это колоссальные деньги. Представляете себе орбитальную группировку Соединенных Штатов, если она меняет свои траектории орбиты, что для этого нужно будет делать? То есть здесь не только против нас они подобные вещи делают, но и против всех остальных: и китайских, и европейских и так далее. Это вся связь полетит», — уверен он.