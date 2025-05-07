Экстренная мера: «Продлят» ли блокировку интернета в Москве после 9 мая

Эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев заявил НСН, что до города дроны летят на автопилоте, а в городе ловят сеть, управление передается оператору, который наводит дрон на цель.

Блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев. Он отметил, что это экстренная мера накануне 9 мая, постоянной блокировки не будет.

Мобильные операторы и банки предупреждают жителей Москвы о перебоях со связью 7, 8 и 9 мая. Жители Москвы и Подмосковья жалуются на плохую доступность мобильного интернета с самого утра 7 мая. С вечера 6 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 беспилотников. Чадаев рассказал, как работает блокировка интернета.

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«Блокирование мобильного интернета при угрозе атак БПЛА помогает, потому что дроны на последних сотнях метров полета подключаются к общегородской мобильной сети 4G, управляются оператором дистанционно. До города они летят на автопилоте, а в городе уже ловят сеть, управление передается оператору, который наводит дрон на цель. Это стандартная схема, которую украинцы используют уже давно. Поэтому, я думаю, что мера отключения интернета накануне 9 мая оправдана», - отметил он.

При этом Чадаев подчеркнул, что это лишь экстренная мера накануне 9 мая, власти вряд ли пойдут на постоянную блокировку интернета в многомиллионном городе.

«Что касается отключения интернета при каждой атаке БПЛА, тут надо считать экономику. Сравнивать нужно потери, которые может нанести дрон, с потерями, которые несет многомиллионный город при отключении интернета. На мой взгляд, это несопоставимо. Я считаю, что надо находить способы физического уничтожения дронов. Тотальная блокировка интернета на большой площади - это экстренная мера именно на случай 9 мая, но глобально как технология эта мера смысла не имеет. С роботами должны бороться роботы, должны применяться дроны-антидроны. Они могут перехватывать цели на подлете», - заключил собеседник НСН.

Мобильный интернет отключили также в Туле, Ярославле, Твери, Саранске и Курске, пишут СМИ. В этих городах не работают терминалы оплаты, валидаторы в общественном городском транспорте, онлайн-табло, банкоматы и сервисы доставки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:9 маяБеспилотникиИнтернет

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