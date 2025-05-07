Экстренная мера: «Продлят» ли блокировку интернета в Москве после 9 мая
Эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев заявил НСН, что до города дроны летят на автопилоте, а в городе ловят сеть, управление передается оператору, который наводит дрон на цель.
Блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев. Он отметил, что это экстренная мера накануне 9 мая, постоянной блокировки не будет.
Мобильные операторы и банки предупреждают жителей Москвы о перебоях со связью 7, 8 и 9 мая. Жители Москвы и Подмосковья жалуются на плохую доступность мобильного интернета с самого утра 7 мая. С вечера 6 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 беспилотников. Чадаев рассказал, как работает блокировка интернета.
«Блокирование мобильного интернета при угрозе атак БПЛА помогает, потому что дроны на последних сотнях метров полета подключаются к общегородской мобильной сети 4G, управляются оператором дистанционно. До города они летят на автопилоте, а в городе уже ловят сеть, управление передается оператору, который наводит дрон на цель. Это стандартная схема, которую украинцы используют уже давно. Поэтому, я думаю, что мера отключения интернета накануне 9 мая оправдана», - отметил он.
При этом Чадаев подчеркнул, что это лишь экстренная мера накануне 9 мая, власти вряд ли пойдут на постоянную блокировку интернета в многомиллионном городе.
«Что касается отключения интернета при каждой атаке БПЛА, тут надо считать экономику. Сравнивать нужно потери, которые может нанести дрон, с потерями, которые несет многомиллионный город при отключении интернета. На мой взгляд, это несопоставимо. Я считаю, что надо находить способы физического уничтожения дронов. Тотальная блокировка интернета на большой площади - это экстренная мера именно на случай 9 мая, но глобально как технология эта мера смысла не имеет. С роботами должны бороться роботы, должны применяться дроны-антидроны. Они могут перехватывать цели на подлете», - заключил собеседник НСН.
Мобильный интернет отключили также в Туле, Ярославле, Твери, Саранске и Курске, пишут СМИ. В этих городах не работают терминалы оплаты, валидаторы в общественном городском транспорте, онлайн-табло, банкоматы и сервисы доставки, передает «Радиоточка НСН».
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