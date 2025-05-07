Блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев. Он отметил, что это экстренная мера накануне 9 мая, постоянной блокировки не будет.

Мобильные операторы и банки предупреждают жителей Москвы о перебоях со связью 7, 8 и 9 мая. Жители Москвы и Подмосковья жалуются на плохую доступность мобильного интернета с самого утра 7 мая. С вечера 6 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 беспилотников. Чадаев рассказал, как работает блокировка интернета.