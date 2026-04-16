Иран пригрозил потопить все американские корабли в Персидском заливе
Военные Ирана при необходимости могут потопить все корабли США в Персидском заливе в зоне досягаемости ракет. Об этом заявил член Совета по целесообразности республики Мохсен Резаи в эфире государственного телевидения.
По его мнению, продление режима прекращения огня в конфликте с США и Израилем совсем не в интересах Ирана.
«Давление должно усиливаться. Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас», - подчеркнул Резаи.
Член совета считает, что сейчас следует одновременно сохранять перемирие и проводить переговоры, однако это не окончательное прекращение огня, а «военное затишье».
Ранее СМИ сообщили, что США и Иран продвинулись в переговорах по возможному соглашению, однако заключение сделки под вопросом из-за сохраняющихся разногласий.
Горячие новости
- Песков: В Кремле обратили внимание на обращение Виктории Бони
- Заварится каша: Востоковед обозначил перспективы захода США в Ливию
- Пригожин призвал отправлять на «Интервидение» неизвестных артистов
- Глава МОК призвала Евросоюз поддерживать политический нейтралитет спорта
- Иран пригрозил потопить все американские корабли в Персидском заливе
- Роналду стало плохо во время игры «Аль-Насра»
- Геллер: Борьба с зарубежным трафиком из-за VPN навредит всем россиянам
- В России создали вакцину от лихорадки Денге
- ВС РФ ударили по контейнерному терминалу на Украине
- Не Китаем единым: Новые пошлины не лишат россиян бюджетных шин