Иран пригрозил потопить все американские корабли в Персидском заливе

Военные Ирана при необходимости могут потопить все корабли США в Персидском заливе в зоне досягаемости ракет. Об этом заявил член Совета по целесообразности республики Мохсен Резаи в эфире государственного телевидения.

По его мнению, продление режима прекращения огня в конфликте с США и Израилем совсем не в интересах Ирана.

«Давление должно усиливаться. Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас», - подчеркнул Резаи.

Член совета считает, что сейчас следует одновременно сохранять перемирие и проводить переговоры, однако это не окончательное прекращение огня, а «военное затишье».

Ранее СМИ сообщили, что США и Иран продвинулись в переговорах по возможному соглашению, однако заключение сделки под вопросом из-за сохраняющихся разногласий.

