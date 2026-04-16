Глава МОК призвала Евросоюз поддерживать политический нейтралитет спорта

Спортсмены смогут вдохновлять остальное человечество только тогда, когда смогут соревноваться. Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Тягачев «оправдал» двойные стандарты МОК политической ситуацией

В видеообращении к участникам спортивного форума Евросоюза она указала, что для этого следует сохранить спорт в нейтральном пространстве и не допускать вмешательства в него политики.

«Я призываю Евросоюз и его членов... уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр», - подчеркнула Ковентри.

Она добавила, что необходимо защищать независимость спорта, только тогда он «сможет по-настоящему раскрыть свой потенциал».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Радиоточке НСН», что Минспорта РФ многое делает для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

ФОТО: AP / ТАСС
