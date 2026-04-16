Глава МОК призвала Евросоюз поддерживать политический нейтралитет спорта
Спортсмены смогут вдохновлять остальное человечество только тогда, когда смогут соревноваться. Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
В видеообращении к участникам спортивного форума Евросоюза она указала, что для этого следует сохранить спорт в нейтральном пространстве и не допускать вмешательства в него политики.
«Я призываю Евросоюз и его членов... уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр», - подчеркнула Ковентри.
Она добавила, что необходимо защищать независимость спорта, только тогда он «сможет по-настоящему раскрыть свой потенциал».
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Радиоточке НСН», что Минспорта РФ многое делает для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
