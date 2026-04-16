Для американцев Ливия интересна по тем же самым причинам, что и для России.

«Вероятно, у США при президенте Дональде Трампе оживляется интерес к Ближнему Востоку и Северной Африке. Если информация The Wall Street Journal соответствует действительности, это будет означать, что американцы решили поддержать правительство в Триполи. Это серьезный шаг, потому что в среднесрочной перспективе он может привести к переформатированию ситуации внутри страны. Но есть фактор Турции, с которой Америка столкнется, если захочет туда войти. Турция считает Ливию территорией своего влияния. Возможно, что сейчас этой стране завязывается узел, который будет привлекать наше внимание еще длительное время», - считает востоковед.

Новый виток интереса США может привести как к унификации Ливии, так и к ее окончательному развалу на две или даже на три части.

«Если американцы заходят поддержать международно признанное правительство, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, это будет означать, что либо у Хафтара позиции резко ослабеют, и тогда можно будет говорить об унификации Ливии. Либо это будет означать, что Ливия окончательно развалится на три территории или, как минимум на две: Киренаика, Триполитания и южный Феццан. И в стране опять каша заварится… Потому что когда американцы чем-то начинают интересоваться, все остальные тоже бегут посмотреть: «а может быть, нам это тоже нужно». В результате получается такой компот, который очень долго приходится разруливать. Так что вполне возможно, Ливия опять скоро выйдет на первые страницы мировых СМИ», - прогнозирует Чупрыгин.

Ситуация в Ливане напоминает замкнутый круг, из которого может быть путь к деэскалации, но для его реализации потребуется скоординированность действий властей Ливана, Израиля и США как медиатора, заявил ранее НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

