Заварится каша: Востоковед обозначил перспективы захода США в Ливию
Новый виток интереса США может привести как к унификации Ливии, так и к ее окончательному развалу, заявил НСН Андрей Чупрыгин.
Интересы США и России в Ливии связаны с энергоносителями, если американцы зайдут в эту страну, то «заварится такая каша», которая приведет либо к укреплению страны, либо, наоборот, к ее окончательному развалу на части, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Военные учения Flintlock 2026, стартовавшие накануне в Ливии, откроют ей доступ к обучению и оборудованию США и их союзников, что в перспективе позволит стране перестать зависеть от России и Белоруссии, пишет The Wall Street Journal.
«Интересы России в Ливии всегда были и никуда не делись, они связаны с энергоносителями и стратегической позицией страны. Ливия – это прямой доступ к нефти, с большим побережьем, с большой южной границей, это очень важно. Присутствие России есть наверняка в восточном регионе, в Барке (Киренаика). Эта территория контролируется Халифом Хафтаром и его Ливийской национальной армии, а именно с ним у России уже десятки лет выстраивались и существуют вполне близкие отношения», - пояснил Чупрыгин.
Для американцев Ливия интересна по тем же самым причинам, что и для России.
«Вероятно, у США при президенте Дональде Трампе оживляется интерес к Ближнему Востоку и Северной Африке. Если информация The Wall Street Journal соответствует действительности, это будет означать, что американцы решили поддержать правительство в Триполи. Это серьезный шаг, потому что в среднесрочной перспективе он может привести к переформатированию ситуации внутри страны. Но есть фактор Турции, с которой Америка столкнется, если захочет туда войти. Турция считает Ливию территорией своего влияния. Возможно, что сейчас этой стране завязывается узел, который будет привлекать наше внимание еще длительное время», - считает востоковед.
Новый виток интереса США может привести как к унификации Ливии, так и к ее окончательному развалу на две или даже на три части.
«Если американцы заходят поддержать международно признанное правительство, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, это будет означать, что либо у Хафтара позиции резко ослабеют, и тогда можно будет говорить об унификации Ливии. Либо это будет означать, что Ливия окончательно развалится на три территории или, как минимум на две: Киренаика, Триполитания и южный Феццан. И в стране опять каша заварится… Потому что когда американцы чем-то начинают интересоваться, все остальные тоже бегут посмотреть: «а может быть, нам это тоже нужно». В результате получается такой компот, который очень долго приходится разруливать. Так что вполне возможно, Ливия опять скоро выйдет на первые страницы мировых СМИ», - прогнозирует Чупрыгин.
Ситуация в Ливане напоминает замкнутый круг, из которого может быть путь к деэскалации, но для его реализации потребуется скоординированность действий властей Ливана, Израиля и США как медиатора, заявил ранее НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.
