В России создали вакцину от лихорадки Денге

Вакцину от лихорадки Денге разработали в России. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Препарат создали специалисты ФМБА.

«Начинаются клинические исследования», - отметила Скворцова.

Ранее в РФ появилась вакцина от колоректального рака «ОНКОПЕПТ». Препарат уже ввели первому пациенту, его переносимость оценивается как хорошая.

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
