В России создали вакцину от лихорадки Денге
16 апреля 202612:47
Вакцину от лихорадки Денге разработали в России. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Препарат создали специалисты ФМБА.
«Начинаются клинические исследования», - отметила Скворцова.
Ранее в РФ появилась вакцина от колоректального рака «ОНКОПЕПТ». Препарат уже ввели первому пациенту, его переносимость оценивается как хорошая.
