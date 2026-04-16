Роналду стало плохо во время игры «Аль-Насра»

Роналду почувствовал себя плохо в матче против «Аль Иттифака», проведя на поле 89 минут. Как отметил главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш, в перерыве у футболиста возникли проблемы с животом.

«Он настоял на том, чтобы продолжить игру. По возвращении в раздевалку после матча его вырвало», - рассказал тренер.

Криштиану Роналду 41 год, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года.

