Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Свинцов рассказал, что будет с мессенджером Telegram.

«Надо посмотреть, как юридически обстоит дело со связью Дурова и компании Telegram. Если он вышел из управления, не является акционером, то, вероятно, сама компания пострадает в меньшей степени. Если же он оказывает прямое влияние на управление, участвует в принятии решений, является контролирующим акционером или ещё как‑то вовлечён, то к организации возникнут определённые вопросы. Не знаю, признают ли её экстремистской или террористической. Но, судя по всему, всё к этому идёт. Я не рекомендую людям оформлять в Telegram платные подписки. Пока не будет официальной позиции Роскомнадзора и ФСБ, лучше не предпринимать каких‑либо действий. Если можно отказаться от этих "звёздочек" в Telegram, то я откажусь — у меня в этом нет потребности. Если государство скажет, что мне необходимо удалить аккаунт в Telegram, то я его удалю и глазом не моргну», — сказал собеседник НСН.

Накануне Дурову было предъявлено обвинение в содействии терроризму, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, администрация мессенджера неоднократно игнорировала запросы о блокировке каналов, чатов и ботов, которые, как утверждается, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств на территории России.

