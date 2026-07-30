Павла Дурова признали в РФ террористом и экстремистом
30 июля 202615:05
Алексей Филимонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает RT.
«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, г. Ленинград», - говорится в перечне ведомства.
Попадание в базу Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее в России Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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