Павла Дурова признали в РФ террористом и экстремистом

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает RT.

Российский суд заочно приговорил олигарха Коломойского к 12 годам колонии

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, г. Ленинград», - говорится в перечне ведомства.

Попадание в базу Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в России Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыTelegramПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры