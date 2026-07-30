Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко «Кому нужна Армения?»

В ходе общения с журналистами политик напомнил, что в 2024 году белорусский лидер, комментируя политику Еревана, сказал: «Ну кому армяне нужны, кроме нас?».

«Теперь мы демонстрируем ответ на этот вопрос. Республика Армения нужна Китаю, США, Евросоюзу, Ирану, Грузии, Франции, Германии, Польше, Великобритании — вот и вся история», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока страну возглавляет Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».