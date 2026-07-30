Россиянам назвали причину депрессивного настроения после отпуска
Депрессивное настроение после отпуска происходит из-за стресса, который возникает из-за резкого переключения организма из режима отдыха в режим нагрузки. Об этом «Ленте.ру» рассказала психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По её словам, во время отпуска меняется режим: сон, питание, физическая активность, уровень общения и даже гормональный фон. Работа же требует «быстро собрать внимание, дисциплину и эмоциональную устойчивость».
Эксперт отметила, что на отдыхе у человека снижается уровень внутреннего напряжения, которое снова растёт после выхода на работу. Это может привести у повышению уровня гормона стресса кортизола, следствем чего являются усиление раздражительности и утомляемости.
Крашкина добавила, что адаптация может происходить ещё сложнее, если человек проводил отпуск в другом часовом поясе.
Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что психика способна адаптироваться к любым условиям, поэтому человек может долгие годы жить в стрессе или не справляться с тревогой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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