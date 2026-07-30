Армения запретила ввоз в страну томатной пасты

Власти Армении запретили ввоз в страну томатной пасты. Как пишет RT, ограничение будет действовать в течение шести месяцев.

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В документе, который был принят армянским правительством, говорится, что запрет распространяется «в том числе на перемещение продукта из стран Евразийского экономического союза».

«Настоящее постановление вступает в силу с 3 августа 2026 года», - уточняется документе.

Ранее Россельхознадзор с 27 июля ограничил ввоз в Россию молочной продукции из Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
ТЕГИ:ЕАЭСЗапретАрменияПродукты

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