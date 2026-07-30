Парадокс и отторжение: Клименко объяснил, почему россияне сочувствуют Дурову
В Telegram полно террористических и экстремистских материалов, но россияне почему-то продолжают поддерживать эту платформу, сказал НСН Герман Клименко.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН затронул противоречивый феномен общественной лояльности к публичной фигуре Павла Дурова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и цифровой платформе Telegram, несмотря на изобилие неприемлемых материалов в мессенджере.
«Русский народ парадоксальным образом психологически поддерживает Павла Дурова, хотя сейчас в Telegram можно найти каналы, где публикуют материалы об убийствах русских людей. Там немало экстремистов и террористов. Казалось бы, должно возникать отторжение к такой платформе. Я не слышал, чтобы хоть один депутат заявил, что отказывается от Telegram. Более того, я даже видел проявления поддержки со стороны отдельных партий. История с Павлом Дуровым вообще не вписывается в стандартные модели. Она по-настоящему парадоксальна и нарушает привычные логические ожидания. Любая другая компания при подобных обстоятельствах уже понесла бы серьёзный репутационный урон. Но здесь проявляется наша нерациональность в отношении к тем сервисам, которыми мы активно пользуемся. Компания Дурова словно живёт по своим собственным законам», — сказал собеседник НСН.
Накануне Дурову было предъявлено обвинение в содействии терроризму, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, администрация мессенджера неоднократно игнорировала запросы о блокировке каналов, чатов и ботов, которые, как утверждается, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств на территории России.
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