Рост доходов стримингов в России теперь будет идти только от увеличения стоимости подписки, потому что все, кто могли, уже оформили подписку. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Рынок музыкального стриминга в России в 2025 году вырос на 35,2% в сравнении с 2024 годом и составил 53,97 млрд рублей, следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting, с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения, в 2024 году он увеличился на 46% к 2023 году и составил 39,9 млрд руб. Таким образом, темпы роста рынка замедлились. Коннов раскрыл, почему так происходит.

«Рынок замедлился — и это совершенно нормально, потому что потенциал аудитории исчерпан. В стране проживает порядка 100 миллионов человек, у которых есть смартфон и карта, необходимые для подписки. Можно посчитать, что у каждого из этих 100 миллионов есть возможность выбрать один из трёх основных музыкальных сервисов. Сегодня музыкальная подписка уже добралась до самых окраин. Поэтому абсолютно все рынки проходят через этот этап. В Америке рост составляет условные 2–4 % и сравним с уровнем инфляции, потому что все, кто мог, уже подписались», — рассказал он.