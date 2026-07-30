Кончились люди? Почему рост выручки стримингов замедлился
Дмитрий Коннов раскрыл, что сегодня подписка на тот или иной музыкальный сервис есть почти у каждого жителя России.
Рост доходов стримингов в России теперь будет идти только от увеличения стоимости подписки, потому что все, кто могли, уже оформили подписку. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Рынок музыкального стриминга в России в 2025 году вырос на 35,2% в сравнении с 2024 годом и составил 53,97 млрд рублей, следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting, с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения, в 2024 году он увеличился на 46% к 2023 году и составил 39,9 млрд руб. Таким образом, темпы роста рынка замедлились. Коннов раскрыл, почему так происходит.
«Рынок замедлился — и это совершенно нормально, потому что потенциал аудитории исчерпан. В стране проживает порядка 100 миллионов человек, у которых есть смартфон и карта, необходимые для подписки. Можно посчитать, что у каждого из этих 100 миллионов есть возможность выбрать один из трёх основных музыкальных сервисов. Сегодня музыкальная подписка уже добралась до самых окраин. Поэтому абсолютно все рынки проходят через этот этап. В Америке рост составляет условные 2–4 % и сравним с уровнем инфляции, потому что все, кто мог, уже подписались», — рассказал он.
Также он напомнил и о семейных тарифах, а также целых экосистемах внутри одного бренда.
«Не забываем о том, что, в принципе, существуют так называемые семейные подписки, внутри которых могут быть несколько человек. В случае России — это вообще важная история, потому что с видимым отрывом доминирует «Яндекс», а подписки на «Яндекс Музыку» нет в принципе. Есть подписка на «Яндекс Плюс». Так что рост доходов будет в рамках роста стоимости подписки и так или иначе будет соревноваться с инфляцией», — подытожил он.
Ранее стало известно, что в музыкальном сервисе «Звук» появился инновационный инструмент — ИИ‑композитор «Сингл»: он позволяет создавать треки прямо в приложении. Пользователю нужно лишь сформулировать задумку композиции — и система самостоятельно подготовит мелодию, слова, название и дизайн обложки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко «Кому нужна Армения?»
- В Кировской области отменят продажу топлива по номерам машин
- Подозреваемых по делу об исчезновении россиян задержали в Таиланде
- Герман Клименко призвал воздержаться от финансовых операций в Telegram
- Кончились люди? Почему рост выручки стримингов замедлился
- Армения запретила ввоз в страну томатной пасты
- Парадокс и отторжение: Клименко объяснил, почему россияне сочувствуют Дурову
- Россиянам назвали причину депрессивного настроения после отпуска
- В Госдуме предложили доплачивать таксистам за перевозку многодетных семей
- Депутат Свинцов пообещал удалить Telegram