Подозреваемых по делу об исчезновении россиян задержали в Таиланде

Диана Назимова (22 года) и её младший брат Роман (17 лет) пропали утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь.

«Команда управления полиции 2 полицейского округа задержала подозреваемых Понга и Тхонга в провинции Районг. Полицейские приступили к следственным действиям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в розыске граждан РФ участвуют более 200 человек. Это сотрудники полиции и местной администрации, местные жители и российские волонтёры.

Ранее гражданина России, находившегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, депортировали в РФ из Таиланда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

