В Кировской области отменят продажу топлива по номерам машин

По его словам, решение принято в связи со стабилизацией ситуации с очередями на заправках.

«Жители сами говорят, что ситуация стабилизировалась. Очереди на заправках значительно уменьшились или вовсе прошли», - отметил чиновник.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе с 31 июля отменят систему заправки автомобилей по принципу «чёт-нечет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

