В Кировской области отменят продажу топлива по номерам машин

Продажа топлива по номерам автомобилей будет отменена в Кировской области с 3 августа. Как пишет ТАСС, об этом заявил губернатор региона Александр Соколов.

Очереди на АЗС существенно уменьшились в 45 регионах России

По его словам, решение принято в связи со стабилизацией ситуации с очередями на заправках.

«Жители сами говорят, что ситуация стабилизировалась. Очереди на заправках значительно уменьшились или вовсе прошли», - отметил чиновник.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе с 31 июля отменят систему заправки автомобилей по принципу «чёт-нечет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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