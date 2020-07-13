Депутат: Сумму компенсации по «удаленке» определит работодатель

«Скорее всего, это не будут делать в централизованном порядке. Скажут: вот у вас есть договор, в рамках договора определяйтесь. Это, наверное, самое рациональное, потом что установить какие-либо нормативы невозможно и это будет выглядеть крайне искусственно. Работодатель определит примерные суммы для всех. Это может быть аналогично с ситуацией с МРОТ. Появится некая величина, снижать которую будет нельзя», - считает депутат.

Статья о возмещении затрат, связанных с дистанционной работой, должна стать частью Трудового договора, чтобы впоследствии избежать недовольства или конфликтов на этой почве.

«Конфликтные ситуации с работодателями, как правило, решают профсоюзы, которые солидарно защищают права работников. Но насчет удаленного доступа подход объединения в профсоюзы фактически невозможен, потому что на «удаленке» работают люди в условиях крайней фрагментации и в основном те, кто может быть заменен: технические сотрудники, те, кто занимается версткой и так далее. Поэтому здесь не будет, скорее всего, каких-то конфликтов, а будет элемент договоренности», - полагает Олег Шеин.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН заявила, что работодатели загрузили работников на «удаленке» сверхурочной работой.

