Депутат: Сумму компенсации по «удаленке» определит работодатель

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал НСН, как будет определяться размер компенсации затрат, связанных с дистанционной работой.

Минтруд поддержал депутатский законопроект о возмещении россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию персонального компьютера и прочие расходы. Пункты о такой компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты.

Сумма, которая призвана возместить затраты сотрудников, работающих на «удаленке», вероятнее всего, будет определяться каждым работодателем отдельно, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин.

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«Скорее всего, это не будут делать в централизованном порядке. Скажут: вот у вас есть договор, в рамках договора определяйтесь. Это, наверное, самое рациональное, потом что установить какие-либо нормативы невозможно и это будет выглядеть крайне искусственно. Работодатель определит примерные суммы для всех. Это может быть аналогично с ситуацией с МРОТ. Появится некая величина, снижать которую будет нельзя», - считает депутат.

Статья о возмещении затрат, связанных с дистанционной работой, должна стать частью Трудового договора, чтобы впоследствии избежать недовольства или конфликтов на этой почве.

«Конфликтные ситуации с работодателями, как правило, решают профсоюзы, которые солидарно защищают права работников. Но насчет удаленного доступа подход объединения в профсоюзы фактически невозможен, потому что на «удаленке» работают люди в условиях крайней фрагментации и в основном те, кто может быть заменен: технические сотрудники, те, кто занимается версткой и так далее. Поэтому здесь не будет, скорее всего, каких-то конфликтов, а будет элемент договоренности», - полагает Олег Шеин.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН заявила, что работодатели загрузили работников на «удаленке» сверхурочной работой.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектРаботаМинтруд
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