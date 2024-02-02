Депутат Сухарев предложил давать бойцам СВО отпуск при рождении детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо первому вице-премьеру российского правительства Андрею Белоусову с предложением предоставлять дополнительный отпуск в случае рождения ребенка бойцам спецоперации. Об этом сообщил RT.

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Сухарев подчеркнул, что трудовое законодательство России обязывает работодателя предоставлять в случае рождения ребенка неоплачиваемый отпуск сроком на пять дней работнику. При этом парламентарий отметил, что такая норма не распространяется на военнослужащих.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставлять работающим россиянам дополнительно пять дней отпуска при рождении внуков.

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ФОТО: РИА Новости
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