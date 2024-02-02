Депутат Сухарев предложил давать бойцам СВО отпуск при рождении детей

Уровень безработицы в Москве на начало 2024 года составил 0,3% Количество ДТП с участием такси в Москве за прошлый год сократилось «Потапово» станет первой наземной отапливаемой станцией московского метро Китайский Дед Мороз Шань Дань Лаожен приедет в Московскую усадьбу своего российского коллеги 10 февраля Синоптик Шувалов сообщил небольшом похолодании в ночь на субботу