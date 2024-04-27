В Подмосковье после таяния снега обнаружили около 10 сбитых БПЛА
Беспилотники, предположительно подавленные средствами радиоэлектронной борьбы, обнаружили в лесах на территории Московской области, сообщило на своем сайте Главное управление региональной безопасности (ГУРБ МО).
По данным ведомства, найдено около 10 дронов. Их удалось обнаружить после таяния снега.
«Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности», - отметили в ведомстве.
В Белгородской области 27 апреля беспилотник-камикадзе атаковал село Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадали пять человек, три автомобиля получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru