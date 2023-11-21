В Госдуме предложили давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня на час перед выходным и государственным праздником. Отмечается, что предложено понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов. Указывается, что идея сделать пятницу сокращенным днем позволит снизить чрезмерную нагрузку на работников, а также даст возможность создать новые рабочие места

Большинство работодателей негативно относятся к какому-либо сокращению рабочей недели, заявил генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН». Однако, указал он, 20% компаний готовы ввести как сокращенный график работы, так и четырехдневную рабочую неделю.



