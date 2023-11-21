В Госдуме предложили давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков

Работающим россиянам предложили предоставлять дополнительно пять дней отпуска при рождении внуков. С инициативной выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает RT.

По ее словам, молодые родители в первые дни рождения ребенка сильно нуждаются в помощи своей семьи. Также депутат подчеркнула, что в России старшие родственники традиционно помогают с детьми.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня на час перед выходным и государственным праздником. Отмечается, что предложено понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов. Указывается, что идея сделать пятницу сокращенным днем позволит снизить чрезмерную нагрузку на работников, а также даст возможность создать новые рабочие места

Большинство работодателей негативно относятся к какому-либо сокращению рабочей недели, заявил генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН». Однако, указал он, 20% компаний готовы ввести как сокращенный график работы, так и четырехдневную рабочую неделю.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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