Взломан российский сервис по продаже билетов RedKassa

Неизвестные взломали сервис по продаже билетов RedKassa, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Хакерская группировка Killnet займется заказными взломами

Пользователям начала приходить рассылка с предложением посетить «концерт Кобзона в «Крокус Холле».

Сайт сервиса не работает. В RedKassa сообщили, что знают о проблеме и работают над устранением неполадок.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 145 человек, более 550 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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