Взломан российский сервис по продаже билетов RedKassa
27 апреля 202421:20
Неизвестные взломали сервис по продаже билетов RedKassa, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Пользователям начала приходить рассылка с предложением посетить «концерт Кобзона в «Крокус Холле».
Сайт сервиса не работает. В RedKassa сообщили, что знают о проблеме и работают над устранением неполадок.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 145 человек, более 550 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru