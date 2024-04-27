Взломан российский сервис по продаже билетов RedKassa

Пользователям начала приходить рассылка с предложением посетить «концерт Кобзона в «Крокус Холле».

Сайт сервиса не работает. В RedKassa сообщили, что знают о проблеме и работают над устранением неполадок.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 145 человек, более 550 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

