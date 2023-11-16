Депутат Селезнев предложил освобождать женщин-заключенных за рождение детей
Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил предоставлять женщинам, отбывающим наказание за нетяжкие преступления, «отпуск» для рождения детей. В случае, если осужденная родила за время перерыва в отбытии наказания, остаток срока аннулируется. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас в российских тюрьмах находятся около 45 тысяч женщин, причем большинство из них отбывает срок по нетяжким, зачастую экономическим статьям. Селезнев отметил, что государство может предложить им сделку — сделать перерыв в отбытии наказания, чтобы женщина могла зачать и родить ребенка.
Депутат указал на то, что так можно решить сразу несколько проблем: социально-гуманитарную и демографическую.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил, что если ввести маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего еще в 1,5 млн рублей, то рождаемость в России поднимется на 15-20% относительно прогноза Росстата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru